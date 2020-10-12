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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали тысячи митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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09:12 - 12 октября

В Минске до поздней ночи не утихали акции протеста. Они начались вечером 11 октября и продолжались в ночь на 12 октября в разных районах города.

Люди выходили на вечерние акции в знак протеста против массовых задержаний 11 октября. По информации правозащитников, число задержанных участников мирной акции протеста в воскресенье приближается к 600.

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09:05 - 12 октября

В Беларуси двум арестованным оппозиционерам после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ изменили меру пресечения.

Из СИЗО отпустили директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича и руководителя штаба Виктора Бабарыко Юрия Воскресенского. Теперь они будут находиться под домашним арестом.

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09:02 - 12 октября

После очередного разгона протестов в Беларуси 11 октября оппозиционный лидер Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия над гражданами страны.

По ее словам, люди платят слишком много за свободу.

— Сотни задержанных, массовые избиения, кровь — это единственный ответ, на который они способны, — отметила Светлана Тихановская.

Несмотря на это, лидер заявила, что протесты будут продолжаться, люди будут добиваться своего.

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22:08 - 11 октября

В Малиновке  люди попытались перекрыть движение. Одного из парней сбила машина. Пострадавший сам отказался от госпитализации.

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21:50 - 11 октября

Более 250 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси.

Об этом сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр Весна.

Согласно данным правозащитников, подавляющее большинство задержанных в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине, Бобруйске.

Среди задержанных около 40 журналистов и фотографов.

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17:22 - 11 октября

Жестокое задержание на улице Романовская слобода. Мужчину, который лежал на земле, держали трое неизвестных в балаклавах. В этот момент четвертый неизвестный в балаклаве с разгона ударил его ногой по голове.

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17:14 - 11 октября

Правозащитники сообщили уже о 92 задержанных по всей Беларуси. Акции протеста все еще продолжаются.

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17:12 - 11 октября

Разгоняли протестующих не только в Минске, но и в других городах, в частности Витебске.

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16:40 - 11 октября

Жестокие задержания на улице Машерова. Сначала протестующих разгоняли водометы, а потом люди в шлемах и балаклавах начали активно их бить дубинками.

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16:37 - 11 октября

11 октября для разгона митингующих силовики также используют водометы.

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