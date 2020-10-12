09:12 -

В Минске до поздней ночи не утихали акции протеста. Они начались вечером 11 октября и продолжались в ночь на 12 октября в разных районах города.

Люди выходили на вечерние акции в знак протеста против массовых задержаний 11 октября. По информации правозащитников, число задержанных участников мирной акции протеста в воскресенье приближается к 600.