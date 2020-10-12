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Октябрь, 12 в 9:15
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр
Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.
Во время протестов
задержали тысячи митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
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09:12
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12 октября
В Минске до поздней ночи не утихали акции протеста. Они начались вечером 11 октября и продолжались в ночь на 12 октября в разных районах города.
Люди выходили на вечерние акции в знак протеста против массовых задержаний 11 октября. По информации правозащитников, число задержанных участников мирной акции протеста в воскресенье приближается к 600.
09:05
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12 октября
В Беларуси двум арестованным оппозиционерам после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ изменили меру пресечения.
Из СИЗО отпустили директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича и руководителя штаба Виктора Бабарыко Юрия Воскресенского. Теперь они будут находиться под домашним арестом.
09:02
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12 октября
После очередного разгона протестов в Беларуси 11 октября оппозиционный лидер Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия над гражданами страны.
По ее словам, люди платят слишком много за свободу.
— Сотни задержанных, массовые избиения, кровь — это единственный ответ, на который они способны, — отметила Светлана Тихановская.
Несмотря на это, лидер заявила, что протесты будут продолжаться, люди будут добиваться своего.
22:08
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11 октября
В Малиновке люди попытались перекрыть движение. Одного из парней сбила машина. Пострадавший сам отказался от госпитализации.
VIDEO
21:50
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11 октября
Более 250 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси.
Об этом сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр Весна.
Согласно данным правозащитников, подавляющее большинство задержанных в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине, Бобруйске.
Среди задержанных около 40 журналистов и фотографов.
17:22
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11 октября
Жестокое задержание на улице Романовская слобода. Мужчину, который лежал на земле, держали трое неизвестных в балаклавах. В этот момент четвертый неизвестный в балаклаве с разгона ударил его ногой по голове.
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17:14
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11 октября
Правозащитники сообщили уже о 92 задержанных по всей Беларуси. Акции протеста все еще продолжаются.
17:12
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11 октября
Разгоняли протестующих не только в Минске, но и в других городах, в частности Витебске.
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16:40
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11 октября
Жестокие задержания на улице Машерова. Сначала протестующих разгоняли водометы, а потом люди в шлемах и балаклавах начали активно их бить дубинками.
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16:37
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11 октября
11 октября для разгона митингующих силовики также используют водометы.
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