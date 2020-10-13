В мире уже 10 вакцин против коронавируса находятся на заключительном третьем этапе клинических тестирований.

Об этом сообщила эксперт ВОЗ Сумия Сваминатан.

— Сейчас у нас на определенной стадии клинических испытаний находится более 40 вакцин-кандидатов, 10 из них — на заключительном этапе масштабных клинических тестирований, которые сообщат нам об их эффективности и безопасности.

Однако она предполагает, что достаточное количество данных по вакцинам, которые позволят передать их регуляторным органам, удастся собрать в период с декабря 2020 года до начала 2021-го.

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В то же время, директор ВОЗ по доступу к лекарствам и продуктам по здравоохранению Мариангела Симао сообщила, что разработанные вакцины должны быть лицензированы в тех странах, где происходят их испытания.

Накануне стало известно, что компания Johnson&Johnson временно приостановила испытания своей вакцины от коронавируса. У одного добровольца зафиксировали неизвестное заболевание.

Однако ожидается, что вакцина компании будет готова к началу 2021 года.

Источник: ETHealthWorld