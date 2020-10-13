Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают, что коллективный иммунитет не может быть действенной стратегией в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

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— Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них. Никогда в истории он не использовался как стратегия реагирования на вспышку болезни, — сказал глава ВОЗ.

По его словам, организация имеет недостаточное количество информации об иммунитете против коронавируса, чтобы знать достижимый ли коллективный иммунитет.

По данным ВОЗ, менее 10% людей имеют иммунитет к коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 октября в Украине обнаружили 5 133 новых случаев коронавируса.

Всего за время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 122 человека, за сутки — 107 пациентов. В то же время полностью выздоровели 116 562 украинцев, за сутки — 2 152 человека.

Наибольшее количество больных за последние сутки было зафиксировано в Харьковской области — 439, Киеве — 397, Львовской области — 341.