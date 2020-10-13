25-летний житель США из штата Невада повторно заразился коронавирусом примерно через полтора месяца после первой инфекции.

Во второй раз заболевание протекало тяжелее.

Как следует из результатов исследования в профессиональном научно-медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases, во второй раз ход заболевания был более тяжелым — мужчина оказался в больнице, для лечения использовалась искусственная вентиляция легких.

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По данным ученых, этот пациент был инфицирован двумя разными видами нового вируса SARS-CoV-2.

Кроме того, исследователи зафиксировали еще четыре случая, когда заражение коронавирусом происходило повторно — в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.

По словам руководителя исследования, доктора Марка Пандори из Университета Невады, пока нельзя точно сказать, как долго сохраняется иммунитет после первого инфицирования коронавирусом, но уже сейчас ясно, что повторное заражение все равно возможно.

Первая смерть от повторного заражения

В Нидерландах зарегистрировали первый в мире случай смерти в результате повторного заражения коронавирусом.

Пациентка имела болезнь кровяных клеток, а также иммунодефицит. Женщине было 89 лет.

Интервал между первой и второй заболеваемость Covid-19 составлял два месяца.