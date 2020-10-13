Статистика коронавируса в мире на 13 октября свидетельствует о 38 040 063 инфицированных.

В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 085 372 пациентов. 28 598 070 человек выздоровели.

Страны, где больше всего случаев коронавируса:

США — 8 037 789;

Индия — 7 173 565;

Бразилия — 5 103 408;

Россия — 1 312 310;

Колумбия — 919 083.

Страны, где больше всего людей умерло от вируса:

США — 220 011;

Бразилия — 150 709;

Индия — 109 894;

Мексика — 83 945;

Великобритания — 42 875.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В мировом рейтинге по количеству больных Украина занимает 24 место — между Израилем и Канадой.

Карантин в других странах

Из-за резкого роста случаев заболевания Covid-19 правительство Италии готовится усилить карантинные ограничения.

Между тем, работники баров и ресторанов насыпали кучи льда перед зданием парламента Шотландии в Эдинбурге в знак протеста против того, что их заставляют закрыться из-за карантина.

Власть Берлина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввела в городе существенные ограничения, которые начали действовать уже в эти выходные.

Коронавирус 12 октября

Для сравнения, по состоянию на утро 12 октября за сутки количество инфицированных коронавирусом в мире достигла 37 396 254 случаи.