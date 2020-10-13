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Факты / Мир

Более 38 млн больных: коронавирус в мире 13 октября

Статистика коронавируса в мире на 13 октября свидетельствует о 38 040 063 инфицированных.

В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 085 372 пациентов. 28 598 070 человек выздоровели.

Страны, где больше всего случаев коронавируса:

  • США — 8 037 789;
  • Индия — 7 173 565;
  • Бразилия — 5 103 408;
  • Россия — 1 312 310;
  • Колумбия — 919 083.

Страны, где больше всего людей умерло от вируса:

  • США — 220 011;
  • Бразилия — 150 709;
  • Индия — 109 894;
  • Мексика — 83 945;
  • Великобритания — 42 875.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В мировом рейтинге по количеству больных Украина занимает 24 место — между Израилем и Канадой.

Карантин в других странах

Из-за резкого роста случаев заболевания Covid-19 правительство Италии готовится усилить карантинные ограничения.

Между тем, работники баров и ресторанов насыпали кучи льда перед зданием парламента Шотландии в Эдинбурге в знак протеста против того, что их заставляют закрыться из-за карантина.

Власть Берлина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввела в городе существенные ограничения, которые начали действовать уже в эти выходные.

Коронавирус 12 октября

Для сравнения, по состоянию на утро 12 октября за сутки количество инфицированных коронавирусом в мире достигла 37 396 254 случаи.

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