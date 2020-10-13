Статистика коронавируса в мире на 13 октября свидетельствует о 38 040 063 инфицированных.
В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 085 372 пациентов. 28 598 070 человек выздоровели.
Страны, где больше всего случаев коронавируса:
- США — 8 037 789;
- Индия — 7 173 565;
- Бразилия — 5 103 408;
- Россия — 1 312 310;
- Колумбия — 919 083.
Страны, где больше всего людей умерло от вируса:
- США — 220 011;
- Бразилия — 150 709;
- Индия — 109 894;
- Мексика — 83 945;
- Великобритания — 42 875.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
В мировом рейтинге по количеству больных Украина занимает 24 место — между Израилем и Канадой.
Карантин в других странах
Из-за резкого роста случаев заболевания Covid-19 правительство Италии готовится усилить карантинные ограничения.
Между тем, работники баров и ресторанов насыпали кучи льда перед зданием парламента Шотландии в Эдинбурге в знак протеста против того, что их заставляют закрыться из-за карантина.
Власть Берлина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввела в городе существенные ограничения, которые начали действовать уже в эти выходные.
Коронавирус 12 октября
Для сравнения, по состоянию на утро 12 октября за сутки количество инфицированных коронавирусом в мире достигла 37 396 254 случаи.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==