Беларусь, Нагорный Карабах и Кыргызстан. Бывшие республики СССР, которые дольше всего находятся в ореоле Кремля – ​​лихорадит не на шутку.

Чем бы ни закончилось восстание в Кыргызстане – оно является звеном цепи неотвратимых процессов на постсоветском пространстве. Эхом империи, которое испытывают на себе большинство бывших социалистических республик.

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То же происходит и в Беларуси. Даже если Лукашенко удержится в президентском кресле, то это будет шаткая власть. Теряется влияние Путина в Армении и Азербайджане – восстановление активных боевых действий в Нагорном Карабахе тому доказательство.

Но эхо СССР это не единственный источник конфликтов, революций и восстаний на постсоветском пространстве. Сейчас в мире происходит процесс так называемой регионализации международных отношений.

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Когда голову поднимают новые ресурсно обеспеченые страны, которые хотят играть более активную роль в геополитических процессах и способны бросать вызов глобальным игрокам. Среди них Турция, Иран, Япония, Индия.

Кроме того, на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе, Армения открыла уголовное дело по статье Международный терроризм против азербайджанских военных.