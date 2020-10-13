PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мы рекомендуем

Протесты в Беларуси, Кыргызстане и война за Нагорный Карабах: неужели Путин теряет свое влияние

Беларусь, Нагорный Карабах и Кыргызстан. Бывшие республики СССР, которые дольше всего находятся в ореоле Кремля – ​​лихорадит не на шутку.

Чем бы ни закончилось восстание в Кыргызстане – оно является звеном цепи неотвратимых процессов на постсоветском пространстве. Эхом империи, которое испытывают на себе большинство бывших социалистических республик.

То же происходит и в Беларуси. Даже если Лукашенко удержится в президентском кресле, то это будет шаткая власть. Теряется влияние Путина в Армении и Азербайджане – восстановление активных боевых действий в Нагорном Карабахе тому доказательство.

Но эхо СССР это не единственный источник конфликтов, революций и восстаний на постсоветском пространстве. Сейчас в мире происходит процесс так называемой регионализации международных отношений.

Читайте: Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси

Когда голову поднимают новые ресурсно обеспеченые страны, которые хотят играть более активную роль в геополитических процессах и способны бросать вызов глобальным игрокам. Среди них Турция, Иран, Япония, Индия.

Кроме того, на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе, Армения открыла уголовное дело по статье Международный терроризм против азербайджанских военных.

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх