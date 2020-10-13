Президент США Дональд Трамп вернулся к предвыборной кампании менее чем через две недели после положительного результата теста на коронавирус.

Тысячи людей собрались на митинге под открытым небом в Сэнфорде, штат Флорида, где Трамп сделал первую из четырех запланированных остановок кампании в течение следующих четырех дней в штатах на полях сражений.

— Как здорово вернуться. Хорошо приехать в свой родной штат Флориду, чтобы официально вернуться к предвыборной кампании, — сказал президент.

Президент и соперник Джо Байден изо всех сил стараются получить голоса за три недели до выборов 3 ноября.

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В понедельник Байден выступил в Огайо, другом колеблющемся штате.

Две недели назад у Трампа был положительный результат на Covid-19, а днем ​​позже его госпитализировали в Медицинский центр Уолтера Рида.

Но в воскресенье его личный врач сказал, что он больше не подвергается риску передачи Covid-19 другим, и сообщил в понедельник, что его последние тесты были отрицательными в течение нескольких дней подряд, хотя он не назвал даты.