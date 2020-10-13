В мире зафиксировали первую смерть пациента, повторно заболевшего Covid-19

В Нидерландах зарегистрировали первый в мире случай смерти в результате повторного заражения коронавирусом.

Пациентка имела болезнь кровяных клеток, а также иммунодефицит. Женщине было 89 лет.

Интервал между первой и второй заболеваемость Covid-19 составлял два месяца.

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Уже через несколько дней ей стало очень плохо, а после двух недель пребывания в госпитале она умерла.

Как отмечают вирусологи, чаще всего повторно инфицируются Covid-19 люди с ослабленным иммунитетом.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 13 октября, количество заболевших коронавирусом в мире превысило 37,4 млн. Только за последние сутки выявили 307 тыс. новых случаев.

Осложнения вследствие болезни унесли жизни уже более миллиона пациентов.

Источник: BNO News