В мире зафиксировали первую смерть пациента, повторно заболевшего Covid-19

В Нидерландах зарегистрировали первый в мире случай смерти в результате повторного заражения коронавирусом.
Пациентка имела болезнь кровяных клеток, а также иммунодефицит. Женщине было 89 лет.
Интервал между первой и второй заболеваемость Covid-19 составлял два месяца.
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Уже через несколько дней ей стало очень плохо, а после двух недель пребывания в госпитале она умерла.
Как отмечают вирусологи, чаще всего повторно инфицируются Covid-19 люди с ослабленным иммунитетом.
Коронавирус в мире
По состоянию на утро 13 октября, количество заболевших коронавирусом в мире превысило 37,4 млн. Только за последние сутки выявили 307 тыс. новых случаев.
Осложнения вследствие болезни унесли жизни уже более миллиона пациентов.
Источник: BNO News