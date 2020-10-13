Выбросы СО2 снизятся на 7% в 2020 году из-за пандемии коронавируса

Мировой объем выбросов CO2 в 2020 году из-за коронавируса может упасть на 7% по сравнению с 2019 годом и восстановиться до 2021 года.

Об этом говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020.

— После ожидаемого падения на 7% в 2020 году выбросы CO2 возобновятся в 2021 году и вырастут до 36 гигатонн (ГТ) в 2030 году, — отмечается в отчете.

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По данным экспертов, в настоящее время глобальные выбросы будут восстанавливаться медленнее, чем после кризиса 2008-2009 годов. Пандемия коронавируса и ее последствия могут уменьшить уровень выбросов, но это не уменьшит их в целом. Только изменения к энергопотреблению и структуре производства могут изменить тенденцию выбросов.

— Новый детальный анализ показывает, если энергетическая инфраструктура продолжит работать так же, как раньше, то она сама приведет к повышению температуры на 1,65°C, — сообщает МЭА.

Кроме того, электростанции, промышленные предприятия, здания и транспортные средства генерировать определенный уровень выбросов, если продолжат работать методом сжигания ископаемого топлива. Поэтому при аналогичной работы, они будут выделять около 10 гигатонн CO2 в 2050 году.

Среди мер, которые могли бы помочь снизить углеродный след, эксперты называют ускоренное внедрение чистых энергетических технологий, что сократит количество выбросов к 2030 году вдвое.

Загрязнения в ЕС

В почве Центральной Европы и близких к ней регионов образовалась высокая концентрация радионуклидов.

Ученые выяснили, что из-за аварийных утечек и ядерных взрывов, которые были на производствах во второй половине XX века, эти элементы испортили поверхностный слой.

Источник: МЕА