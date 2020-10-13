Евросоюз вводит единую систему контроля перемещения в зоне Шенгена

Евросоюз создал единую систему организации перемещения людей внутри Шенгенской зоны. Ее разработали на основе ситуации с коронавирусом во всех странах Европы.

Рекомендации позволят избежать нарушений функционирования зоны Шенгена, заявили в Совете ЕС по общим вопросам.

До этого все карантинные мероприятия каждая страна ЕС определяла самостоятельно, что приводило к путанице при перемещении по Европе.

В основе системы лежит разработанный Еврокомиссией проект создания общеевропейской карты санитарной ситуации. Она будет обновляться еженедельно на основании единых критериев.

Найти карту можно на сайте reopen.europa.eu.

Все регионы будут классифицированы по четырем цветами:

красный — самый высокий;

оранжевый — средний;

зеленый — самый низкий;

серый — информации для оценки недостаточно.

При перемещении людей между зелеными зонами, никаких ограничений не будет.

При перемещениях людей из оранжевых или красных зон, страны ЕС имеют право требовать от них прохождения семи или 14-дневного карантина, или сдачи теста на Covid-19.

Страны ЕС отныне должны избегать введения общих ограничений на пересечение своих границ без крайней необходимости.

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Для обновления данных сравнивать количество новых случаев заражений на 100 тыс. человек за семь и 14 дней, а также процент положительных тестов, от их общего числа, за семь дней.

В случае введения новых санитарных мероприятий и ограничений — страны должны сообщать центр за 48 часов.

Также обязательным условием функционирования этой системы станет регистрация всех путешествующих, что позволит отслеживать регионы, которые они посещали.

Общий карантин в Европе

Европейский Союз не намерен вводить общий карантин.

Пандемия коронавируса закончится только тогда, когда 60% населения планеты переболеет вирус и будет антитела к нему. Второй вариант — будет изобретена эффективная вакцина от Covid-19.

Источник: European Council of the European Union