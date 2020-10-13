Компания Johnson & Johnson временно приостановила испытания своей вакцины от коронавируса, поскольку у одного добровольца возникло неизвестное заболевание.

Состояние больного изучают медики и ученые.

На третьем этапе испытания вакцины к исследованию привлекут 60 тыс. добровольцев из разных стран.

Ожидается, что вакцина компании будет готова к началу 2021 года.

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Вакцина от коронавируса

Ученые из Оксфордского университета, которые возглавляют гонку за вакциной от коронавируса, говорят, что она не сможет обеспечить полный возврат к нормальной жизни.

Вакцина может обеспечить 50% защиту. Хотя она способна будет снизить симптоматические случаи наполовину, что значительно расширило бы возможности для власти по ослаблению ограничений, ученые говорят, что вряд ли это будет “серебряной пулей”.

Источник: CNN