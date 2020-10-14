Во Франции с субботы, 17 октября, на четыре недели вводится комендантский час для борьбы со второй волной коронавируса.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам.

По его словам, комендантский час будет действовать с 21.00 до 06.00 в ряде регионов страны, в том числе в Париже, Лилле, Лионе, Марселе и Тулузе.

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Макрон отметил, что в сложившейся ситуации, считает это адекватной мерой.

Он отметил, школы останутся открытыми, и люди по-прежнему смогут путешествовать между регионами в течение дня.

Перед этим правительство решило ввести в стране режим чрезвычайной санитарной ситуации с 17 октября.

Коронавирус в мире 14 октября

По состоянию на 14 октября коронавирусом в мире заразились 38 066 297 человек. За сутки болезнь обнаружили еще у 20 тыс. жителей планеты.

Жертвами пандемии стали уже 1 085 411 человек.