Президент США Дональд Трамп хочет вывести американских военных из Сомали.

Об этом он сказал своим советникам.

Это позволит ему выполнить обещания кампании по возвращению солдат домой, несмотря на то, что страну окружают повстанцы, связанные с Аль-Каидой.

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В обсуждении в Белом доме приняли участие советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Что происходит в Сомали

Сейчас в Сомали находятся от 650 до 800 американских военных. Местной власти они помогают бороться с радикальной исламистской группировкой Аш-Шабаб.

Вместе с тем президент Сомали Мохамед Абдуллахи заявил, что он хотел бы, чтобы американские войска остались, ведь его страна при поддержке США находится на грани разгрома повстанцев Аль-Шабааб.