Полиция разогнала толпу людей в Ливерпуле за несколько часов до вступления в силу новых ограничений на коронавирус.

Кадры в социальных сетях показывают, как люди танцуют и окружают полицейскую машину на Концертной площади города.

Ливерпуль единственный регион, в котором действуют самые строгие правила: пабы и бары не обслуживают гостей.

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон сказал, что подобные действия граждан позорят город.

— Отделения интенсивной терапии Ливерпуля заполнены более чем на 90%, и вскоре ожидается, что город достигнет уровня занятости коек, наблюдаемого во время первой волны Covid-19, — сказал член кабинета Министров здравоохранения и социальной помощи взрослым при городском совете Ливерпуля Пол Брант.

В Ливерпуле будут закрыты пабы и бары, а также тренажерные залы, развлекательные центры, букмекерские конторы и казино.

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По данным полиции Мерсисайда, толпу людей разогнали быстро. Аресты и уведомления о фиксированных штрафах не поступали.

— Мы понимаем, что новые правила разочаровывают некоторых людей, но будем продолжать советовать соблюдать карантинные меры для безопасности, — сказал главный руководитель Питер Костелло.

Мэр Ливерпуля рассказал о статистике заболевания Covid-10 в городе.

— 300 человек в больнице и 30 человек погибли за одну неделю. Игнорирование этих правил является причиной того, что мы продолжаем соблюдать меры безопасности, — написал Джон Андерсон на своей странице в Twitter.

Жесткий карантин в Англии

С 14 сентября полиция Англии получила полномочия штрафовать группы людей численностью более шести человек в общественных местах.

Усиление карантинных мер связано с ростом количества заболевших людей.

Фото: Dreamsteam