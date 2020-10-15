Азербайджан заявил, что взял под контроль шесть сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны взяли под свой контроль шесть населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
Азербайджанский флаг был поднят над селами Ариш, Дошулу, едишь, Дудукчы, Едиллы и Чирагуз, написал Ильхам Алиев в Twitter.
— Славная армия Азербайджана освободила село Ариш Физулинського района, село Дошулу Джабраильського района и Едише, Дудукчы, Едиллы и Чирагуз Ходжавендского района, — сообщил азербайджанский президент.
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В Минобороны Армении не подтверждают пребывания азербайджанских войск в этих селах.
Война в Нагорном Карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.
Армения заявила о готовности начать мирные переговоры относительно военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан также заявил о возможности переговоров, но при определенных условиях.
Источник: Ильхам Алиев