Байден определил приоритеты в отношениях с Украиной в случае победы на выборах США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обещает добиться прекращения боевых действий на востоке Украины и помочь в борьбе против коррупции в случае своей победы на президентских выборах.

Об этом говорится в официальном заявлении кампании Байдена/Харрис под названием Видение Джо Байдена об отношениях Америки с Украиной.

— Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому будущему, которое она заслуживает, — говорится в заявлении.

По его словам, он обещает предоставить военную помощь для борьбы с российским агрессором.

Читайте: Скандал с перепиской между сыном Байдена и представителем Burisma — что известно

Джо Байден планирует привлечь украинское правительство, бизнес и гражданское общество к активной борьбе с коррупцией для верховенства права и экономических возможностей.

Кроме того, в заявлении указано, что Байден понимает то, что не смог понять Трамп — Украина ведет борьбу за защиту своей независимости и суверенитета. А успех в этой борьбе будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы, что в интересах Америки.

Выборы президента США

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Первые дебаты между кандидатами в президенты США на выборах 2020 Дональдом Трампом и Джо Байденом прошли 30 сентября. Тогда диалога не было, встреча превратилась в хаос из-за взаимных обвинений.

По результатам первого тура, Байден опередил Трампа на 10%. Вторая встреча была запланирована на 15 октября, однако ее отменили. Но Трамп настаивает на проведении вторых дебатов.