Из-за роста количества больных коронавирусом в Португалии вводят режим чрезвычайного положения.
Постановление правительства рассчитано на 15 дней, дополнительно его должен одобрить парламент.
Нововведения позволяют ограничивать передвижение граждан.
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Согласно новым правилам, в общественных собраниях могут принимать участие не более пяти человек, в частных вечеринках — не более 50.
В общественных местах граждане должны находиться в масках и соблюдать дистанцию.
14 октября в стране обнаружили рекордный суточный прирост больных — 2 072 человека.
Карантин во Франции
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Франции с 17 октября вводится комендантский час.
Ограничения будут действовать четыре недели.
Меры затронут жителей Парижа, Лиона, Марселя и Тулузы.