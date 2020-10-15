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Факты / Мир

Из-за ухудшения ситуации с Covid-19 Португалия вводит чрезвычайное положение

Из-за роста количества больных коронавирусом в Португалии вводят режим чрезвычайного положения.

Постановление правительства рассчитано на 15 дней, дополнительно его должен одобрить парламент.

Нововведения позволяют ограничивать передвижение граждан.

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Согласно новым правилам, в общественных собраниях могут принимать участие не более пяти человек, в частных вечеринках — не более 50.

В общественных местах граждане должны находиться в масках и соблюдать дистанцию.

14 октября в стране обнаружили рекордный суточный прирост больных — 2 072 человека.

Карантин во Франции

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Франции с 17 октября вводится комендантский час.

Ограничения будут действовать четыре недели.

Меры затронут жителей Парижа, Лиона, Марселя и Тулузы.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Pixabay

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