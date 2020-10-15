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Факты / Мир

Франция вводит комендантский час: коронавирус в мире 15 октября

По состоянию на 15 октября, в мире коронавирусом заболели 38 426 373, выздоровели более 26,5 млн человек. 

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

26 594 628 пациентам удалось выздороветь. Количество умерших возросло до 1 091 245 человек.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего случаев коронавируса:

  • США — 7 911 497;
  • Индия — 7 239 389;
  • Бразилия — 5 140 863;
  • Россия — 1 332 824;
  • Аргентина — 931 967.

Страны, где больше всего людей умерло от вируса:

  • США — 216 734;
  • Бразилия — 151 747;
  • Индия — 110 586;
  • Мексика — 84 891;
  • Великобритания — 43 245.

Карантин в мире

Во Франции с субботы, 17 октября, на четыре недели вводится комендантский час для борьбы со второй волной коронавируса.

Комендантский час будет действовать с 21.00 до 06.00 в ряде регионов страны, в том числе в Париже, Лилле, Лионе, Марселе и Тулузе.

В Нидерландах из-за всплеска заболеваемости коронавирусной болезни введены дополнительные меры, которые вступают в силу 14 октября в 22.00.

Должны быть закрыты заведения общественного питания за исключением тех, которые находятся в гостиницах и аэропортах.

Коронавирус в мире

Для сравнения, статистика коронавируса в мире на 14 октября свидетельствовала о 38 066 297 больных.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 085 411 человек.

Фото: Dreamstime

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