По состоянию на 15 октября, в мире коронавирусом заболели 38 426 373, выздоровели более 26,5 млн человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

26 594 628 пациентам удалось выздороветь. Количество умерших возросло до 1 091 245 человек.

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Страны, где больше всего случаев коронавируса:

США — 7 911 497;

Индия — 7 239 389;

Бразилия — 5 140 863;

Россия — 1 332 824;

Аргентина — 931 967.

Страны, где больше всего людей умерло от вируса:

США — 216 734;

Бразилия — 151 747;

Индия — 110 586;

Мексика — 84 891;

Великобритания — 43 245.

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Карантин в мире

Во Франции с субботы, 17 октября, на четыре недели вводится комендантский час для борьбы со второй волной коронавируса.

Комендантский час будет действовать с 21.00 до 06.00 в ряде регионов страны, в том числе в Париже, Лилле, Лионе, Марселе и Тулузе.

В Нидерландах из-за всплеска заболеваемости коронавирусной болезни введены дополнительные меры, которые вступают в силу 14 октября в 22.00.

Должны быть закрыты заведения общественного питания за исключением тех, которые находятся в гостиницах и аэропортах.

Коронавирус в мире

Для сравнения, статистика коронавируса в мире на 14 октября свидетельствовала о 38 066 297 больных.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 085 411 человек.