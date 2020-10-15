Власти Израиля приняли решение возобновить международное авиасообщение.

Постановление начнет действовать в полночь с 15 на 16 октября 2020 года.

С этого времени аэропорт имени Бен-Гуриона возобновит работу.

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Согласно правилам, израильтяне, которые посетили страны зеленой зоны, после возвращения не обязаны будут находиться на 14-дневной самоизоляции.

Карантин в Израиле

С 25 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и борьбой со второй волной пандемии Израиль объявил полный карантин.

О решении ввести самые жесткие карантинные меры сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Меры вводились в стране на две недели — их продление зависит от общей эпидситуации в стране и мире.

Источник: The Jerusalem Post