PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Израиль возобновляет международное авиасообщение

Власти Израиля приняли решение возобновить международное авиасообщение.

Постановление начнет действовать в полночь с 15 на 16 октября 2020 года.

С этого времени аэропорт имени Бен-Гуриона возобновит работу.

Читайте: Из-за ухудшения ситуации с Covid-19 Португалия вводит чрезвычайное положение

Согласно правилам, израильтяне, которые посетили страны зеленой зоны, после возвращения не обязаны будут находиться на 14-дневной самоизоляции.

Карантин в Израиле

С 25 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и борьбой со второй волной пандемии Израиль объявил полный карантин.

О решении ввести самые жесткие карантинные меры сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Меры вводились в стране на две недели — их продление зависит от общей эпидситуации в стране и мире.

Источник: The Jerusalem Post

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка