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Факты / Мир

Молодеже придется ждать вакцину от коронавируса до 2022 года — ВОЗ

Молодые здоровые люди могут не попасть в категорию вакцинируемых от коронавируса до 2022 года.

Ведь приоритет при вакцинации будут предоставлять другим категориям населения. Об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

— Большинство соглашается с тем, что вакцинацию нужно начинать с работников сферы здравоохранения и с тех, кто находится на передовой в этой борьбе. Мы должны определить, кто из них подвергается наибольшему риску, а уже потом будут пожилые люди. Появится много инструкций, но я думаю, что обычному молодому здоровому человеку, возможно, придется подождать вакцины до 2022 года.

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Также, по мнению эксперта, ошибочно мнение, что когда люди вакцинируются, то сразу все вернется в норму.

Она надеется, что до 2021 года в мире появится хотя бы одна безопасная и эффективная вакцина от коронавируса, однако такой препарат будет доступен в ограниченных объемах.

Накануне Сумия Сваминатан заявила, что уже 10 вакцин от Covid-19 проходят финальный этап тестирования. Однако достаточное количество данных по вакцинам, которые позволят передать их регуляторным органам, удастся собрать с декабря 2020 года до начала 2021-го.

Источник: CNBS

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