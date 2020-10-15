Спикер парламента Кыргызстана Канатбек Исаев отказался возглавить страну после отставки Сооронбая Жээнбекова, поэтому обязанности президента временно взял на себя премьер-министр Садыр Жапаров.
Об этом он сообщил митингующим у стен Дома правительства.
– Сооронбай Жээнбеков написал заявление об отставке. Спикер Канатбек Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. Сегодня исполнение полномочий президента и должность премьер-министра перешли мне, – сказал он.
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Жапаров также призвал митингующих разойтись.
Отставка Жээнбекова
Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об отставке с поста президента Кыргызстана.
По его словам, из-за напряженной политической ситуации в Бишкеке Жогорку Кенеш утвердил состав правительства, а он подписал указы о соответствующих назначениях, но это не помогло.
Еще вчера он говорил, что уйдет с поста, когда состоятся парламентские выборы.
Источник: АКИpress
Фото: president.kg