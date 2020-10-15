Спикер парламента Кыргызстана Канатбек Исаев отказался возглавить страну после отставки Сооронбая Жээнбекова, поэтому обязанности президента временно взял на себя премьер-министр Садыр Жапаров.

Об этом он сообщил митингующим у стен Дома правительства.

– Сооронбай Жээнбеков написал заявление об отставке. Спикер Канатбек Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. Сегодня исполнение полномочий президента и должность премьер-министра перешли мне, – сказал он.

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Жапаров также призвал митингующих разойтись.

Отставка Жээнбекова

Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об отставке с поста президента Кыргызстана.

По его словам, из-за напряженной политической ситуации в Бишкеке Жогорку Кенеш утвердил состав правительства, а он подписал указы о соответствующих назначениях, но это не помогло.

Еще вчера он говорил, что уйдет с поста, когда состоятся парламентские выборы.

Источник: АКИpress

Фото: president.kg