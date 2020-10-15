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Факты / Мир

Скандал с перепиской между сыном Байдена и представителем Burisma — что известно

В СМИ опубликовали переписку между сыном кандидата в президенты США Джо Байдена Хантером и представителем украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, в которой последний благодарит американского партнера за встречу с бывшим вице-президентом страны.

Встреча между Байденом-старшим и представителем украинской компании якобы состоялась в 2015 году, пишет New York Post. Хотя Байден постоянно говорил, что никогда не имел отношения к делам сына в этом направлении.

— Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это было честью и удовольствием для меня, — цитирует переписку New York Post.

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По информации СМИ, переписку нашли в компьютере, который находился на ремонте в штате Делавэр.

В то же время социальные сети Facebook и Twitter пока ограничили распространение этой статьи, аргументируя это тем, что материал нужно проверить на достоверность, передает CNBC.

Представители Байдена отреагировали на это заявлением о том, что кандидат всегда вел исключительно официальную политику по отношению к Украине. Об этом сообщил представитель избирательной кампании Джо Байдена Эндрю Бейтс.

А республиканцы выступили с острой критикой ограничения распространения статьи в соцсетях.

— Это ужасно, что Facebook и Twitter дали задний ход истории с письмами сонного Джо и его сына. Это только начало для них. Нет ничего хуже политиков-коррупционеров, — отметил Трамп.

Дело против сына Байдена

В США продолжается гонка за место президента страны, и история с сыном-коррупционером кандидата от Демократической партии Джо Байдена является одним из аргументов, которые используют оппоненты против него.

Глава США Дональд Трамп регулярно поднимает этот вопрос в своих заявлениях и во время дебатов.

Подробнее о деле против сына Байдена читайте на Фактах ICTV.

Источник: New York Post, CNBC, Donald J. Trump

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