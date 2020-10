В СМИ опубликовали переписку между сыном кандидата в президенты США Джо Байдена Хантером и представителем украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, в которой последний благодарит американского партнера за встречу с бывшим вице-президентом страны.

Встреча между Байденом-старшим и представителем украинской компании якобы состоялась в 2015 году, пишет New York Post. Хотя Байден постоянно говорил, что никогда не имел отношения к делам сына в этом направлении.

По информации СМИ, переписку нашли в компьютере, который находился на ремонте в штате Делавэр.

В то же время социальные сети Facebook и Twitter пока ограничили распространение этой статьи, аргументируя это тем, что материал нужно проверить на достоверность, передает CNBC.

Представители Байдена отреагировали на это заявлением о том, что кандидат всегда вел исключительно официальную политику по отношению к Украине. Об этом сообщил представитель избирательной кампании Джо Байдена Эндрю Бейтс.

А республиканцы выступили с острой критикой ограничения распространения статьи в соцсетях.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020