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Факты / Мир

Трамп больше не заразен коронавирусом — главный инфекционист США

Главный инфекционист США Энтони Фаучи проверил последние медицинские данные Дональда Трампа и сделал вывод, что глава Белого дома не заразен Covid-19.

Исследования проводились по запросу Администрации Трампа. Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и заместитель директора Клиффорд Лейн проверили общее количество тестирований президента и заявили, что он здоров.

Национальные институты здравоохранения США — учреждение Минздрава США, которое состоит из 27 институтов и исследовательских центров.

Covid-19 у Трампа

Дональд Трамп заболел коронавирусом 2 октября. Тестирование подтвердило вирус у него и жены Мелании.

Сначала президент США планировал продолжать работать, но позже был госпитализирован в больницу.

7 октября в крови Трампа обнаружили антитела к коронавирусу.

Его врач сообщил, что Трамп завершил курс терапии и, вероятно, сможет вернуться к публичным выступлениям в субботу.

Источник: CNN

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