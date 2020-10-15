Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить жесткий карантин в США даже в случае второй волны заражения коронавирусом.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox Business.

— Мы больше не будем вводить локдаун, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Дональд Трамп заверил, что правительство США справляется с локальными вспышками заболеваемости Covid-19, как это было в штатах Аризона и Техас.

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Он также осудил действия некоторых губернаторов от Демократической партии о введении сильных ограничений для своих общин, в частности в штатах Мичиган и Пенсильвания.

Коронавирус у Трампа

Дональд Трамп заболел коронавирусом 2 октября. Тестирование подтвердило вирус у него и жены Мелании.

Сначала президент США планировал продолжать работать, но позже был госпитализирован в больницу.

7 октября в крови Трампа обнаружили антитела к коронавирусу.

Его врач сообщил, что Трамп завершил курс терапии и может вернуться к публичным выступлениям.