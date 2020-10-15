В Москве в ночные клубы будут пускать по QR-коду или СМС

В Москве с 19 октября вводят систему идентификации посетителей ночных клубов по QR-коду.
Такое решение было принято мэром города Сергеем Собяниным из-за распространения коронавируса.
Такие меры будут действовать при входе в ночные ночные клубы, бары, развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00.
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Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377, таким образом регистрируя свой номер телефона.
— Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19, — заявил Сергей Собянин.
Штраф за отсутствие QR-кодов при входе в развлекательные ночные учреждения в Москве после 19 октября будет составят от 300 до 500 тыс. рублей.
Коронавирус в мире
В Нидерландах из-за всплеска заболеваемости коронавирус усилили карантинные меры. В стране закрыли заведения общественного питания за исключением тех, которые находятся в отелях и аэропортах. Однако кафе и рестораны смогут обслуживать заказы take away.
В Португалии вводят режим чрезвычайного положения из-за обилия больных коронавирусом. Нововведения позволяют ограничивать передвижение граждан, а в общественных местах все должны находиться в масках.
Во Франции был введен комендантский час.
Источник: LIFE SHOT