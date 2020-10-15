В США заявили о поддержке граждан Беларуси, которые вышли на протесты против действующей власти.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

— Мы решительно поддерживаем народ Беларуси, который требует от лидеров страны ответственности за подавление демократии, — отметил Майк Помпео.

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Кроме того, Помпео напомнил о санкциях, которые США ввели против Беларуси вместе с Канадой и странами ЕС.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси не утихают с 9 августа — даты проведения очередных президентских выборов, на которых, по результатам голосования, победу в очередной раз одержал Александр Лукашенко.

Граждане страны не были с ними согласны и вышли на улицы с акциями. Однако власть их не услышала, а применила силу — людей начали задерживать силовики ОМОН.

Лидеры демократических стран осудили разгон митингующих в Беларуси и ответили санкциями.

Источник: U.S. Department of State

Фото: Офис президента