В Италии за сутки смертность от коронавируса выросла вдвое

На фоне повторной волны коронавируса в Европе Италия фиксирует резкий рост случаев смертности.

В четверг, 15 октября, количество смертей в результате Covid-19 выросло вдвое по сравнению со средой, 14 октября.

Министерство здравоохранения Италии зарегистрировала 83 смерти, тогда как прошедшие сутки из-за осложнений умерло 43 пациента.

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По оценкам специалистов, следующие несколько недель случаи коронавируса в Италии продолжат стремительно учащаться.

По состоянию на вечер 15 сентября количество случаев коронавируса в Италии составляет 381 602, из которых летальных случаев — 36 372. Страна занимает 17 место в мировом рейтинге распространения Covid-19.

Европа возвращается в карантин

С приходом осени ряд европейских стран во второй раз решили вернуть карантин.

Италия, кроме ряда серьезных ограничительных мер, повысила штраф за отсутствие маски до € 1000.

В Чехии школы были переведены на смешанную форму обучения, а заведения питания работают не позднее, чем до 20.00.

В Бельгии на целый месяц была полностью прекращена работа всех баров и ресторанов.

Правительство Польши приняло решение об обязательном ношении масок, даже не в общественных местах.