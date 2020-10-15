ВОЗ предупреждает, что количество смертей от туберкулеза может вырасти

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в 2020 году из-за распространения коронавируса ситуация с туберкулезом ухудшилась. Борьба против этой болезни оказалась под угрозой из-за отсутствия финансирования.

В 2020 году, из-за объявления пандемии Covid-19, на профилактику, диагностику и лечение туберкулеза было выделено только $6,5 млрд, что в два раза меньше, чем раньше.

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По их данным, с 2015 до 2019 года заболеваемость сократилась на 9%, а смертность на 14%.

В 2019 году от туберкулеза умерли 1,4 млн человек, количество заболевших составило 10 млн. В 3 млн пациентов болезнь или не выявили, или данные не попали в официальную статистику.

По данным ВОЗ, за последние два года 14 млн человек лечились от туберкулеза.

Туберкулез в мире

Около 1,4 млн человек в мире могут умереть от туберкулеза из-за ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона и университета Джона Хопкинса.

Оно было составлено на основе данных о том, как страны, где зафиксировано наибольшее количество случаев Covid-19 в условиях изоляции диагностируют туберкулез и лечат его.

Источник: ООН