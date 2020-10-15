Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку.

Он заявил, что из-за напруженной политической ситуации в Бишкеке Жогорку Кенеш утвердил состав правительства, а он подписал указы президента Киргизии о соответствующих назначениях. Однако это не сняло напряженность.

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— Агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Правоохранители обязаны применять оружие для защиты госрезиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно, — отметил Жээнбеков.

По его словам, главным приоритетом является целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе.

— Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Киргизии как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку, — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Протесты в Киргизии

5 октября вспыхнули протесты в Киргизии из-за предварительных результатов парламентских выборов.

Демонстрантам не понравилось, что кресла в парламенте получат две партии — Биримдик, в состав которой входит родной брат действующего президента страны, а также Мекен Кыргызстан, которую якобы финансирует экс-заместитель главы Государственной таможенной службы.

На выборах были представлены 12 партий, представители 11 из них вышли на улицы Бишкека с протестами.

Однако вскоре демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Силовики против активистов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а в ответ от митингующих получили коктейли Молотова и камни.

6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии признала недействительными парламентские выборы.

Источник: Администрация пррезидента Киргизии