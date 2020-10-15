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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.
Во время протестов задержали тысячи митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
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09:15
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15 октября
Утром 15 октября в Минске люди продолжают выходить на единичные акции протеста и перекрывают дороги.
09:10
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15 октября
Еще один шахтер Беларуськалия приковал себя цепью. Он отказывается выходить на поверхность.
09:07
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15 октября
В Могилеве из университета отчислили двух участников протестов. Формально причинами для отчисления стали два часа пропуска физкультуры и незачет по этому предмету.
Ранее ребята устраивали мини-пикет возле университета, участвовали в акциях протеста. Одного из них за это даже арестовывали и штрафовали.
Сразу после отчисления одному из студентов вручили повестку в военкомат — парня забирают в армию.
19:50
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14 октября
Украинского посла Игоря Кизима вызвали 14 октября в МИД Беларуси, чтобы вручить ноту по поводу указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине.
Этот документ в Минске называют “недружественным и дискриминационным”, граничащим с вмешательством во внутренние дела Беларуси и подрывающим доверие в двусторонних отношениях
17:46
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14 октября
Суд в Минске арестовал на 10 суток многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратного бронзового призера чемпионатов Европы по муай-тай Александру Ситникову
Ее задержали 13 октября за участие в акциях протеста.
14:43
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14 октября
Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и топ-менеджер IT-компании Максим Богрецов выехали в Москву.
Они оба входят в Координационный совет по передаче власти в Беларуси. По словам Родненкова, он находился в Киеве только первую неделю после своего приезда.
12:20
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14 октября
Украина присоединится к введенных ранее санкциям против Беларуси со стороны Европейского союза.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, вопрос Беларуси является примером того, как работает предусмотренная соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик Евросоюза и Украины.
19:17
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13 октября
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Хосеп Боррель объявил о подготовке нового пакета санкций ЕС в отношении Беларуси.
Они включают санкции против Александра Лукашенко.
Об этом он сказал в ходе беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Источник: eeas.europa.eu
18:23
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13 октября
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано раскритиковал действия белорусских властей против собственного народа.
Дипломат считает, что она не только утратила свою легитимность, но и уважение населения Беларуси и международного сообщества.
Источник: ec.europa.eu
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15:55
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13 октября
Люди 13 октября продолжают выстраиваться в цепи солидарности.