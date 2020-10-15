09:07 -

В Могилеве из университета отчислили двух участников протестов. Формально причинами для отчисления стали два часа пропуска физкультуры и незачет по этому предмету.

Ранее ребята устраивали мини-пикет возле университета, участвовали в акциях протеста. Одного из них за это даже арестовывали и штрафовали.

Сразу после отчисления одному из студентов вручили повестку в военкомат — парня забирают в армию.