Байден поддержал легализацию марихуаны в США на федеральном уровне

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден поддержал легализацию марихуаны.
Он отметил, что за употребление наркотиков людей стоит отправлять на обязательное лечение, а не за решетку.
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— Мы должны строить клиники для того, чтобы вылечить этих людей от наркозависимости. Мы должны декриминализировать марихуану, чтобы дела, связанные с этим, не учитывались для людей, и при задержании полицией человек мог сказать, что у нее нет криминальной истории, — подчеркнул Байден.
В США хранения и курение марихуаны запрещено на федеральном уровне, однако в отдельных штатах ее употребление разрешено в рекреационных целях.
Легализация марихуаны в Украине
Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Украина сейчас не готова к легализации оружия, проституции и легких наркотиков даже в медицинских целях.
Насчет последнего председатель Рады высказался категорически против.