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Факты / Мир

Байден поддержал легализацию марихуаны в США на федеральном уровне

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден поддержал легализацию марихуаны.

Он отметил, что за употребление наркотиков людей стоит отправлять на обязательное лечение, а не за решетку.

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— Мы должны строить клиники для того, чтобы вылечить этих людей от наркозависимости. Мы должны декриминализировать марихуану, чтобы дела, связанные с этим, не учитывались для людей, и при задержании полицией человек мог сказать, что у нее нет криминальной истории, — подчеркнул Байден.

В США хранения и курение марихуаны запрещено на федеральном уровне, однако в отдельных штатах ее употребление разрешено в рекреационных целях.

Легализация марихуаны в Украине

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Украина сейчас не готова к легализации оружия, проституции и легких наркотиков даже в медицинских целях.

Насчет последнего председатель Рады высказался категорически против.

Источник: ABC News

Фото: Dreamstime

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