Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе Бельгия ужесточает карантинные меры.

Новые ограничения начнут действовать с 19 октября, в стране введут комендантский час — запрет покидать свои дома с полуночи до 5.00.

Кроме того, граждане страны могут иметь только один контакт за пределами своего жилья. Всех по возможности переведут на удаленную работу.

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На месяц в стране закроют бары и рестораны.

Карантин в Европе

Из-за ухудшения эпидситуации европейские страны стали ужесточать карантин.

Об усилении ограничительных мер уже заявили во Франции, Германии, Испании, Италии.

Из-за коронавируса ЕС отменил саммит, который должен был пройти в ноябре в Берлине.

Источник: The Brussels Times