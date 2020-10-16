Президент США Дональд Трамп считает себя вторым после Иисуса Христа по популярности в мире.
— Как-то мне кто-то сказал: Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент. Я ответил, что это не так.
А мои собеседники поинтересовались: И кто же более знаменитый? И я ответил: Иисус Христос, — рассказал Трамп на митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина).
Также он добавил, что глядя в небо, понимает, что Иисус лидирует с большим отрывом.
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Выборы президента в США
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание.
Его соперником будет демократ — бывший вице-президент США Джо Байден.
Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента США происходит 20 января. Ее проводят публично на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.