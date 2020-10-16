Президент США Дональд Трамп считает себя вторым после Иисуса Христа по популярности в мире.

— Как-то мне кто-то сказал: Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент. Я ответил, что это не так.

А мои собеседники поинтересовались: И кто же более знаменитый? И я ответил: Иисус Христос, — рассказал Трамп на митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина).