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Факты / Мир

Генсек ООН сказал, что мешает победе над Covid-19

Сговор между теми, кто контролирует цепочки поставок лекарств против коронавируса, привел к росту цен, лишив доступа многих людей к жизненно необходимому лечению, заявил в видеообращении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

– Коррупция преступна, безнравственна и представляет собой самое подлое предательство общественного доверия. Она еще более пагубна во время кризиса — как сейчас, когда мир переживает пандемию Covid-19, – отметил он.

Гутерриш признал, что многие страны в спешке закупают медицинские товары, чтобы спасти жизни людей, а итоге на рынок могут поступать некачественные лекартва, оборудование и тесты.

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Поэтому Гутерриш призвал бороться с коррупцией, поддержать антикоррупционные институты, чтобы укрепить их роль на фоне пандемии.

Коронавирус в мире 16 октября

По состоянию на 16 октября тест подтвердил коронавирус еще у почти 407 тыс. жителей планеты. А в целом заразились 38 833 032 человека.

Умерли от осложнений с начала пандемии 1 097 228 пациентов, а выздоровели 26 809 474.

Источник: ООН

Фото: Dreamstime

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