Депутаты Жогорку Кенеша на внеочередном заседании парламента решили отменить режима чрезвычайного положения в Бишкеке.
По словам спикера Каната Исаева, на заседании присутствуют 76 депутатов.
Режим ЧП в столице Кыргызстана ввели после протестов 5 и 6 октября, вспыхнувших после того, как в стране прошли парламентские выборы.
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Страна постепенно возвращается к привычной жизни. Вчера премьер-министр Садир Жапаров после того, как временно взял на себя полномочия президента, попросил митингующих расходиться по домам.
Протесты в Кыргызстане
5 октября вспыхнули протесты в Киргизии из-за результатов парламентских выборов.
Сначала протесты проходили спокойно, но потом переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Демонстрантам даже удалось захватить здание парламента.
По поручению президента ЦИК провела расследование нарушений на выборах и признала их недействительными.
Источник: 24.kg