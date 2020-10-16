Депутаты Жогорку Кенеша на внеочередном заседании парламента решили отменить режима чрезвычайного положения в Бишкеке.

По словам спикера Каната Исаева, на заседании присутствуют 76 депутатов.

Режим ЧП в столице Кыргызстана ввели после протестов 5 и 6 октября, вспыхнувших после того, как в стране прошли парламентские выборы.

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Страна постепенно возвращается к привычной жизни. Вчера премьер-министр Садир Жапаров после того, как временно взял на себя полномочия президента, попросил митингующих расходиться по домам.

Протесты в Кыргызстане

5 октября вспыхнули протесты в Киргизии из-за результатов парламентских выборов.

Сначала протесты проходили спокойно, но потом переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Демонстрантам даже удалось захватить здание парламента.

По поручению президента ЦИК провела расследование нарушений на выборах и признала их недействительными.

Источник: 24.kg