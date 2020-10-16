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Факты / Мир

Перемирие в Нагорном Карабахе предложила Армения

Установление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было предложением Армении. Приглашение на переговоры Азербайджан получил от Российской Федерации.

Об этом в интервью рассказал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

По его словам, азербайджанская сторона согласилась прекратить огонь для обмена пленными и телами погибших военнослужащих.

— Однако им это нужно было для того, чтобы выиграть время, чтобы собрать силы и атаковать снова. И не прошло дня, как они совершили тот жестокий обстрел Гянджи, — подчеркнул президент Азербайджана.

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Война за Нагорный Карабах

Армения готова начать мирные переговоры относительно военных действий в Нагорном Карабахе. Они готовы, для прекращения огня, сотрудничать с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе на основе договоренностей 1994-1995 годов.

Обе страны по итогам переговоров в Москве 10 октября договорились о прекращении огня.

В тот же день военные ведомства Армении и Азербайджана начали обмениваться обвинениями относительно несоблюдения договоренностей.

Источник: A Haber

Фото: Dreamstime

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