Превращает людей в обезьян — Россия распространяет фейки о британской вакцине

Россия распространяет ложную информацию относительно вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета.
Министр иностранных дел Великобритании считает, что Россия намеренно запустила информационную кампанию против британской вакцины.
В сети публикуют ряд изображений и видео, призывающих избегать вакцины, мол, она превращает людей в обезьян.
Такие сплетни распространили том, что Оксфордская вакцина предусматривает использование вируса шимпанзе — это распространенная практика в медицине.
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СМИ утверждают, что распространение фейков — это способ России продвинуть свою вакцину в некоторых странах.
В Британии проводят финальные испытания вакцины
В Великобритании проводят финальные тестирования вакцины от коронавируса. Компания-производитель Novavax, Inc. выберет 10 тыс. кандидатов в возрастном диапазоне 18-84 года.