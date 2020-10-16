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Факты / Мир / Росія

Превращает людей в обезьян — Россия распространяет фейки о британской вакцине

Россия распространяет ложную информацию относительно вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета.

Министр иностранных дел Великобритании считает, что Россия намеренно запустила информационную кампанию против британской вакцины.

В сети публикуют ряд изображений и видео, призывающих избегать вакцины, мол, она превращает людей в обезьян.

Такие сплетни распространили том, что Оксфордская вакцина предусматривает использование вируса шимпанзе — это распространенная практика в медицине.

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СМИ утверждают, что распространение фейков — это способ России продвинуть свою вакцину в некоторых странах.

В Британии проводят финальные испытания вакцины

В Великобритании проводят финальные тестирования вакцины от коронавируса. Компания-производитель Novavax, Inc. выберет 10 тыс. кандидатов в возрастном диапазоне 18-84 года.

Источник: The Times

Фото: Dreamstime

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