PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Расизм, климат и Covid-19: в США объявили темы второго тура дебатов Трампа и Байдена

В США объявили темы второго тура дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом в рамках президентских выборов 2020.

Кандидаты будут обсуждать вопросы расизма, коронавируса, климатических изменений и национальной безопасности США.

Выборы в США: список тем на второй тур дебатов Трамп-Байден

Читайте: Достойно! Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США

Второй тур дебатов в США состоится в следующий четверг, 22 октября.

Секретная служба США уже начала подготовку к безопасному проведению дебатов.

В начале октября кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден высказался о возможной отмене дебатов с Дональдом Трампом из-за коронавируса, которым болел президент.

Личный врач Трампа и множество других специалистов выступали с официальными заявлениями о том, что президент США полностью излечился от коронавируса, однако Байден до последнего хотел добиться отмены дебатов.

Дональд Трамп в течение 2-5 октября находился на лечении в Национальном военно-медицинского центре, а уже 6 октября заявил о готовности дебатировать с Джо Байденом.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка