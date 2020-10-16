Выборы в США: список тем на второй тур дебатов Трамп-Байден

В США объявили темы второго тура дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом в рамках президентских выборов 2020.

Кандидаты будут обсуждать вопросы расизма, коронавируса, климатических изменений и национальной безопасности США.

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Второй тур дебатов в США состоится в следующий четверг, 22 октября.

Секретная служба США уже начала подготовку к безопасному проведению дебатов.

В начале октября кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден высказался о возможной отмене дебатов с Дональдом Трампом из-за коронавируса, которым болел президент.

Личный врач Трампа и множество других специалистов выступали с официальными заявлениями о том, что президент США полностью излечился от коронавируса, однако Байден до последнего хотел добиться отмены дебатов.

Дональд Трамп в течение 2-5 октября находился на лечении в Национальном военно-медицинского центре, а уже 6 октября заявил о готовности дебатировать с Джо Байденом.