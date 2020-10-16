Всемирная организация здравоохранения провела исследование препарата Ремдесивир, который используют для лечения коронавируса.
Результаты показали, что препарат почти не влияет на риск умереть из-за осложнений Covid-19. Ремдесивир не помогает быстрее выздороветь пациентам.
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Исследования ВОЗ охватили 11 тыс. человек с коронавирусной болезнью. Именно они испытали на эффективность препарат.
Также нерезультативными оказались гидроксихлорин, лопинавир/ритонавир и интерферон.
ВОЗ продолжит исследовать другие возможные препараты для лечения коронавируса.
Ремдесивир против коронавируса
По данным прошлых исследований, Ремдесивир был эффективным в борьбе с коронавирусом.
Это был единственный препарат, который допустили для лечения Covid-19 от Управления по продовольствию и медикаментам США. Дональд Трамп лечился этим препаратом. Также его разрешили использовать в ЕС.
На следующей неделе в Украину должна прийти первая партия Ремдесивира. Министерство здравоохранения получит 18 тыс. доз.
Источник: MedRxiv