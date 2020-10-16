Из-за ухудшения эпидситуации в Европе саммит ЕС, который должен был пройти в ноябре в Берлине, отменили.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга в Брюсселе 16 октября.

— Из-за необходимости ограничить контакты это правильный шаг, — отметила Ангела Меркель.

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Карантин в Германии

В октябре в Германии значительно ухудшилась эпидситуация — в стране фиксируют более 7 тыс. новых случаев коронавируса.

В связи с этим в стране усиливают противоэпидемические меры.

Согласно новым правилам, бары и рестораны в Берлине и Франкфурте-на-Майне будут работать до 23.00, ограничивается и время работы магазинов. Аптеки и заправки в стране будут работать без изменений. Больше о карантине в Германии читайте на Фактах ICTV.