Из-за ухудшения эпидситуации в Европе саммит ЕС, который должен был пройти в ноябре в Берлине, отменили.
Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга в Брюсселе 16 октября.
— Из-за необходимости ограничить контакты это правильный шаг, — отметила Ангела Меркель.
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Карантин в Германии
В октябре в Германии значительно ухудшилась эпидситуация — в стране фиксируют более 7 тыс. новых случаев коронавируса.
В связи с этим в стране усиливают противоэпидемические меры.
Согласно новым правилам, бары и рестораны в Берлине и Франкфурте-на-Майне будут работать до 23.00, ограничивается и время работы магазинов. Аптеки и заправки в стране будут работать без изменений. Больше о карантине в Германии читайте на Фактах ICTV.