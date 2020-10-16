Швейцария ввела санкции против РФ за строительство Керченского моста

Швейцарское правительство ввело санкции против четырех компании и двух россиян, участвовавших в строительстве Керченского моста в Крыму.
Санкционные ограничения введены в отношении Александра Ганова — гендиректора компании Grand Service Express, которая является оператором железнодорожных услуг между Россией и незаконно аннексирована Крымом и заместителя гендиректора по инфраструктурных проектов компании Стройгазмонтаж Леонида Риженькина. Он с 2015 года наблюдал за строительством Керченского моста, включая железнодорожной частью.
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Окрис того, под санкции подпадают четыре компании: АО Ленпромтранспроект, АО Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Федеральное государственное унитарное предприятие Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания.
Введены Швейцарией санкции предусматривают полное замораживание финансовых активов людей и юридических лиц на территории европейской страны и запрет въезда на ее территорию.
Санкции против РФ за строительство Керченского моста
В начале октября 2020 года ЕС принял решение расширить санкции против России за строительство Керченского моста.
К санкционному списку добавили двух россиян и четыре учреждения. Санкции сейчас распространяются на 177 физических и 48 юридических лиц. Им запрещен въезд в ЕС, а их активы заморожены.
Источник: Федеральный департамент по экономическим вопросам, образования и исследований Швейцарии