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Факты / Мир

Трамп пообещал обеспечить мирную передачу власти в случае поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласится на мирный переход власти в случае поражения на президентских выборах, которые должны пройти 3 ноября.

Однако он уточним, что это станет возможным только при честном проведении выборов и без фальсификаций.

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Об этом он сообщил во время своего предвыборного мероприятия в Майами.

— Да, я обеспечу мирный переход власти в случае проигрыша на выборах. Но я хочу, чтобы это были честные выборы, — отметил Трамп.

По его словам, сейчас его команда чувствует уверенность в своей победе.

Ранее Дональд Трамп не выражал желания относителньо мирной передачи власти в стучае проигрыша на выборах. Шутя, он сказал, что останется на посту вне конституционных правил.

Выборы президента США

Дональд Трамп призвал жителей Калифорнии поддержать его на выборах президента, мотивируя, что им уже нечего терять.

Он обосновал это тем, что из штата убегают люди, там большие налоги, высокая преступные и очень много оружия.

Источник: CNN

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