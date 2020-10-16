Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская призвала граждан страны проголосовать против поправок в Конституцию, которые планирует внести Александр Лукашенко.

По ее словам, таким образом главный закон Беларуси хотят превратить в инструмент манипуляции.

— Я уверена в нашей скорой победе, потому что вижу, с каким воодушевлением вы поддержали народный ультиматум. Теперь время действовать, — отметила Светлана Тихановская.

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Тихановская акцентировала на том, что сейчас режим пытается расколоть протесты, в связи с чем этому нужно противостоять.

Протесты в Беларуси

С 9 августа, даты очередных президентских выборов в Беларуси, в стране не утихают протесты.

По результатам ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Граждане были не согласны с этим и вышли с акциями.

Лукашенко отказался уходить, вместо этого провел тайную инаугурацию. Несмотря на это, протесты в Беларуси не останавливаются. Тихановская пообещала предоставить Лукашенко иммунитет в случае мирной передачи власти.

Источник: Светлана Тихановская