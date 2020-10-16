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Факты / Мир

В США заразились почти 8 млн человек: коронавирус в мире 16 октября

За сутки еще почти 407 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 16 октября достигло 38 833 032 случаев.

Среди них умерли от осложнений 1 097 228 пациентов и 26 809 474 – выздоровели.

Антилидеры по количеству зараженных:

  • США – 7 977 097;
  • Индия – 7 307 097;
  • Бразилия – 5 169 386;
  • Россия – 1 346 380;
  • Аргентина – 949 063.

Очень близки к пятому месту также Колумбия и Испания. А Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), у нас в стране сейчас 289 022 случаев коронавируса.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего жертв Covid-19:

  • США – 217 754;
  • Бразилия – 152 460;
  • Индия – 111 266;
  • Мексика – 85 285;
  • Великобритания – 43 383.

Где больше всего тех, кто выздоровел:

  • Индия – 6 383 441;
  • Бразилия – 4 526 393;
  • США – 3 177 397;
  • Россия – 1 043 431;
  • Колумбия – 826 831.

Коронавирус в мире 15 октября

По данным на 15 октября, коронавирусом в мире заразились 38 426 373 жителя планеты.

Из них 1 091 245 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.

Выздоровели на тот момент 1 091 245 человек.

Фото: Dreamstime

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