За сутки еще почти 407 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 16 октября достигло 38 833 032 случаев.

Среди них умерли от осложнений 1 097 228 пациентов и 26 809 474 – выздоровели.

Антилидеры по количеству зараженных:

США – 7 977 097;

Индия – 7 307 097;

Бразилия – 5 169 386;

Россия – 1 346 380;

Аргентина – 949 063.

Очень близки к пятому месту также Колумбия и Испания. А Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), у нас в стране сейчас 289 022 случаев коронавируса.

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Где больше всего жертв Covid-19:

США – 217 754;

Бразилия – 152 460;

Индия – 111 266;

Мексика – 85 285;

Великобритания – 43 383.

Где больше всего тех, кто выздоровел:

Индия – 6 383 441;

Бразилия – 4 526 393;

США – 3 177 397;

Россия – 1 043 431;

Колумбия – 826 831.

Коронавирус в мире 15 октября

По данным на 15 октября, коронавирусом в мире заразились 38 426 373 жителя планеты.

Из них 1 091 245 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.

Выздоровели на тот момент 1 091 245 человек.