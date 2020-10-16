За сутки еще почти 407 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 16 октября достигло 38 833 032 случаев.
Среди них умерли от осложнений 1 097 228 пациентов и 26 809 474 – выздоровели.
Антилидеры по количеству зараженных:
- США – 7 977 097;
- Индия – 7 307 097;
- Бразилия – 5 169 386;
- Россия – 1 346 380;
- Аргентина – 949 063.
Очень близки к пятому месту также Колумбия и Испания. А Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), у нас в стране сейчас 289 022 случаев коронавируса.
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Где больше всего жертв Covid-19:
- США – 217 754;
- Бразилия – 152 460;
- Индия – 111 266;
- Мексика – 85 285;
- Великобритания – 43 383.
Где больше всего тех, кто выздоровел:
- Индия – 6 383 441;
- Бразилия – 4 526 393;
- США – 3 177 397;
- Россия – 1 043 431;
- Колумбия – 826 831.
Коронавирус в мире 15 октября
По данным на 15 октября, коронавирусом в мире заразились 38 426 373 жителя планеты.
Из них 1 091 245 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.
Выздоровели на тот момент 1 091 245 человек.