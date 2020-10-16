Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в чотри-пять раз по сравнению с апрельскими показателями.

Такая ситуация станет следствием ослабления карантина. Директор ВОЗ по европейскому региону Ханс Клюге отметил, что в Европе наблюдается увеличение ежедневных заболеваний в три раза по сравнению с апрелем, но сократилась смертность в пять раз.

Это связано с тем, что увеличилось количество тестирований, а большинство заболеваний обнаруживают у молодежи, которая болеет в легкой форме. Однако сейчас люди разных поколений все больше находиться в закрытых помещениях, что может привести к росту смертности.

— Прогнозы, основанные на эпидемиологических моделях, не дают повода для оптимизма. В случае длительного ослабления ограничений в январе 2021 года ежедневные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле, — сказал Клюге.

Он считает необходимым введение более жестких ограничений во многих европейских странах.

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При этом простые меры, такие как ношение масок и строгий контроль при скоплении людей могут сохранить 281 тыс. жизней в 53 странах.

— Эти прогнозы только подтверждают то, о чем мы говорили все это время: пандемия не отойдет сама по себе, но мы можем этого достичь, — подчеркнул глава Европейского бюро ВОЗ.

Вакцина от Covid-19

Молодые здоровые люди могут не попасть в категорию вакцинируемых от коронавируса до 2022 года.

Ведь приоритет при вакцинации будут предоставлять другим категориям населения. Об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Источник: пресс-служба ВОЗ