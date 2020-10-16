Ученые определили, какая группа крови имеет меньший риск заражения коронавирусом

В Дании и Канаде провели исследование относительно того, какая группа крови самая защищенная от воздействия коронавируса.

Обе группы ученых доказали связь между тяжестью течения заболевания и группой крови человека.

Исследования показали, что лица с группой крови O (I) имеют меньший риск заражения Covid-19.

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Датские ученые проводили анализ, используя данные 473 тыс. человек, которые были протестированы на коронавирус. Среди них было выявлено, что с такой группой крови было меньше людей с положительным результатом теста и они имеют более низкий риск инфицирования.

Кроме того было обнаружено, что лица с II, III и IV группами крови имеют более высокий риск тромбоза и сердечно-сосудистых заболеваний. Это является существенными рисками для здоровья больного Covid-19.

По оценкам канадских ученых, пациенты с І, III группами крови имеют низкий уровень заражения и легкий ход болезни. У людей со II и IV наблюдается более высокая степень тяжести заболевания.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 октября в Украине обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса — 5 992. За последние сутки умерли 106 человек, выздоровели — 2 269.

Наибольшее количество больных за сутки была обнаружена в Харьковской области — 544, в Одесской — 502 и в Киеве — 455.

Источник: Daily Sabah