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Факты / Мир

Отношения Украины и США будут укрепляться независимо от результатов выборов — посол

Независимо от того, кто победит президентских выборах в Америке в этом году, стратегическое партнерство между США и Украиной и поддержка украинского народа со стороны Вашингтона будет только укрепляться.

Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

— Я уверен, что, независимо от того, кто одержит победу на выборах этого года в США, наша дружба и стратегическое партнерство продолжат укрепляться, поскольку и Украина, и Соединенные Штаты твердо настроены на укрепление этих отношений.

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Он также напомнил, что сегодня, когда Украина переживает самые большие вызовы, поддержка США и двухпартийный консенсус остаются твердыми.

Выборы президента в США состоятся 3 ноября. Сейчас ожесточенная борьба идет между действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом.

В частности, последний обещает добиться прекращения боевых действий на востоке Украины и помочь в борьбе против коррупции в случае своей победы на президентских выборах.

Источник: Укринформ

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