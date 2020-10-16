Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящее время есть только одно эффективные лекарство против заболевания Covid-19 в тяжелой форме. На данный момент это Дексаметазон.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

— На данный момент ГКС дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, которое показало эффективность против Covid-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме, — сказал он.

Лечение коронавируса в Украине

В Украине планируют использовать препарат украинского производителя Биовен для лечения пациентов с коронавирусом.

По словам Максима Степанова, лекарственное средство хотят покупать централизованно и внести его в протокол лечения от Covid-19.