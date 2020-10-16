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Факты / Мир

ВОЗ начала расследование по обвинению в сексуальном насилии

Десятки женщин в ДР Конго выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах в сторону сотрудников ВОЗ и ряда других международных организаций.

ВОЗ сообщила о создании следственной комиссии, чтобы расследовать эти обвинения.

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Речь идет о ряде преступлений сексуального характера во время во время борьбы со вспышкой вируса Эбола в Демократической Республике Конго в 2018-2020 годах.

Десятки женщин из разных провинций рассказали, что сотрудники организаций уверяли пострадавших женщин, что согласие на секс — единственный для них способ получить работу.

Конора МакГрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия и непристойное поведение.

В своем заявлении прокуратура указала, что жалобу на чемпиона подали 10 сентября.

Фото: Dreamstime

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