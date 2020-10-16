Выборы в США: ФБР начало расследование о возможном вмешательстве России

Федеральное бюро расследований США начало новое следствие относительно возможного вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Оно связано с публикацией писем Хантера Байдена руководству компании Burisma.

Американские правоохранители расследуют, связаны ли недавно обнародованное переписки, которые якобы детализируют деловые отношения сына Джо Байдена с фирмами в Украине и Китае, с постоянными усилиями России распространить дезинформацию против кампании экс-вице-президента.

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Нынешнее расследование является частью более масштабных усилий правоохранительных органов США, которые начали изучать попытки России распространить дезинформацию еще год назад.

Недавно в СМИ опубликовали переписку между сыном кандидата в президенты США Джо Байдена Хантером и представителем украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, в которой последний благодарит американского партнера за встречу с бывшим вице-президентом страны.

Встреча между Байденом-старшим и представителем украинской компании якобы состоялась в 2015 году.